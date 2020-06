Molise: Centro Covid Ospedale di Larino, Facciolla (Pd) ecco le ragioni della scelta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì scorso il Consiglio regionale del Molise ha tenuto una seduta monotematica dell'Assemblea dedicata alla individuazione del centro Covid regionale e l'organizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza pandemica facendo cadere la propria scelta sull'Ospedale di Larino. Sulle ragioni che hanno portato a questa scelta è intervenuto oggi il consigliere regionale Vittorino Facciolla (Pd). "Qualcuno in questi giorni, banalizzando i concetti, spiega Facciolla, cerca di far emergere una mia ipotetica incoerenza nel battermi per l'ospedale Covid a Larino. Bene, qualcuno sta giocando sporco confondendo ad arte la natura diversa delle risorse destinate all'ospedale frentano: le risorse di cui si parla attualmente sono quelle previste per la realizzazione del centro Covid e malattie infettive presso il 'Vietri' e sono fondi straordinari che potrebbero venire sia dal Mes che dal Recovery fund e per ottenerli è necessario redigere un Piano straordinario e quindi concedere al territorio un'occasione unica e rara di rilancio. Inoltre i fondi previsti dal Patto per la salute servono invece per il Pos, ergo per la gestione ordinaria. Chi vuol confondere la natura ordinaria della gestione dei fondi del Patto per la salute con queste nuove risorse di natura straordinaria (legate all'emergenza Covid 19) lo fa evidentemente perché vuole far naufragare il progetto. In ogni caso, solo per chiarire e rispondere a chi ritiene che io non abbia titolo a parlare di questo tema voglio ricordare che quando si insediò il governo Frattura trovammo ben 600 milioni di debito sanitario e, nonostante ciò, quel governo per ben 4 anni ha garantito sempre il pareggio di bilancio facendo crescere i Lea (Livelli essenziali di assistenza) da 140 a 180. Questa è storia ed è riscontrabile nei fatti". (segue) (Gru)