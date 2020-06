Molise: Centro Covid Ospedale di Larino, Facciolla (Pd) ecco le ragioni della scelta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cosi come è storia che il Pos (Piano operativo sanitario) 2015-2018 prevedeva 140 posti letto a Larino con reparti potenziati di lungodegenza e riabilitazione e che tale previsione era relativa ad un'offerta sanitaria adeguata ed integrata con il centro spoke dell'ospedale di Termoli. A conferma di questo - spiega ancora il consigliere Pd - ci sono le dichiarazioni del sottosegretario dell'attuale governo regionale Quintino Pallante che lunedì scorso, nel corso dell'ultimo Consiglio regionale, ha riferito testualmente che 'se si vuole pensare a Larino con un ospedale in grado di valorizzare il territorio dal punto di vista dell'offerta sanitaria, bisogna rilanciare la lungodegenza e la riabilitazione' così come prevedeva il Pos del governo Frattura. Mi sembra evidente che chi cerca la polemica lo sta facendo per ragioni di natura politica e non vuole il bene del territorio. Dal mio canto, con lo stesso coraggio cosciente con il quale negli anni passati ho affrontato il governo di questa Regione senza lesinare l'impegno delle scelte e senza arretrare neanche nei momenti di maggiore difficoltà, oggi lo faccio con la capacità di assumermi la responsabilità di proposte che possono migliorare la condizione del Molise e dei molisani". (Gru)