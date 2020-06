Emilia Romagna: Piccinini (M5s), troppa confusione su riapertura centri estivi per l'infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A ormai pochi giorni dalla riapertura dei centri estivi per la fascia età 0-3 sono ancora tante le criticità che la Regione non è riuscita ancora a risolvere, prima tra tutte quella di non aver stabilito l'obbligatorietà della misurazione della temperatura per i bambini che, invece, il Dpcm del governo impone". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale dell'Emilia Romagna Silvia Piccinini: "Per questo crediamo che sia necessario da parte della giunta stabilire nel più breve tempo possibile delle regole chiare e univoche a tutela di educatori, bambini e delle loro rispettive famiglie". Piccinini ha continuato: "Siamo piuttosto stupiti dall'atteggiamento della Regione che, pur di continuare nella sua gara a chi apre di più e prima, continui a sottovalutare alcuni aspetti sul fronte della sicurezza che secondo noi devono essere prioritari. Mentre il decreto del governo parla di obbligatorietà della rilevazione della temperatura in entrata per i bambini che frequenteranno i centri estivi, l'Emilia-Romagna l'ha prevista solo come possibilità facoltativa, lasciando così ai gestori troppa libertà di manovra su un tema particolarmente delicato". (segue) (Ren)