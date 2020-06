Abruzzo: Febbo su imprese, nuove risorse per sostenere la competitività (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo nuovo avviso rientra in una strategia complessiva, che questa amministrazione ha messo in campo sia per contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria sia per aiutare e sostenere le aziende che vogliono investire. Questa azione, che anticipa l'imminente pubblicazione della misura 3.5.1 'Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza', insieme a quelle messe in campo dalla regione Abruzzo attraverso la legge "Cura Abruzzo", mirano a far ripartire la nostra economia ed il motore delle imprese. Nello specifico l'Azione 3.1.1 del Por Fesr 2014-2020 - spiega Febbo - andremo a sostenere la competitività delle imprese, la realizzazione di nuovi prodotti che costituiscono una novità per l'impresa e/o per il mercato, l'innovazione dei processi produttivi, nonché l'implementazione di modelli innovativi aziendali di organizzazione del lavoro. Da oggi - conclude Febbo - è possibile iniziare a preparare i progetti con la consapevolezza che la regione Abruzzo continua a essere al fianco delle imprese e del tessuto produttivo che oggi più che mai hanno bisogno di aiuti concreti per accelerare la ripresa e l’occupazione". (Com)