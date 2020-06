Avellino: Tar Salerno a Comune, individuare area mercatale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tar di Salerno rinvia al 14 ottobre la discussione di merito sulla querelle mercato bisettimanale di Avellino, ma nell’ordinanza pubblicata in giornata dice in sostanza al Comune di individuare una sede anche provvisoria per il mercato, ergo di mettere a norma Piazzale degli Irpini, sotto il profilo igienico sanitario e ripristinare le vendite, in attesa dell’esito dei carotaggi ambientali a Campo Genova. E’ quanto stabilito ieri in Camera di Consiglio dai magistrati Nicola Durante, Olindo Di Popolo e Igor Nobile. (Ren)