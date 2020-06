Carceri: Zinzi (Lega), sit-in Capua Vetere, serve scorrimento graduatorie e nuovo concorso per agenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La cronica carenza di personale della polizia penitenziaria si è manifestata drammaticamente durante l'emergenza Coronavirus. I pochi agenti in servizio hanno dovuto fronteggiare una situazione insostenibile, fatta di rivolte ed evasioni. A questo si aggiungono le aggressioni registrate negli ultimi giorni al carcere di Santa Maria Capua Vetere che impongono una presa di posizione ferma e immediata da parte della politica". Così il consigliere regionale della Lega, Gianpiero Zinzi, intervenuto questa mattina al sit-in di protesta organizzato dinanzi al piazzale del carcere di Santa Maria dal Sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe. "Gli agenti chiedono più tutela - ha proseguito Zinzi - mezzi e uomini per continuare a lavorare con la dovuta professionalità e soprattutto in sicurezza. La soluzione ci sarebbe e gli agenti l'hanno prospettata un mese fa al governo che si è dimostrato sordo rispetto alla loro richiesta d'aiuto. Lo scorrimento delle graduatorie aperte per l'assunzione di altro personale e l'indizione di un nuovo concorso restano le uniche strade da percorrere per dare risposte ai pochi agenti lasciati in balia dei detenuti nelle carceri. La Lega su questo è già al lavoro".(Ren)