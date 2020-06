Campania: Nappi (Lega), contributi a fitto promessi da De Luca sono mancetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono oltre 65mila le famiglie che in Campania hanno fatto richiesta di contributi affitto e che ad oggi, al netto degli annunci di De Luca, si sono viste riconosciute meno di 100 euro, solo una mancetta, come denunciato da molte amministrazioni del territorio". Lo ha affermato in una nota Severino Nappi (Lega): "Il governatore, con il piano economico della Regione, ha scritto un libro dei sogni per rimanere inchiodato a palazzo Santa Lucia ma ora dimostri un po' di serietà. Non basta la proroga delle scadenze, bisogna sospendere i pagamenti del canone per gli alloggi dell'Acer e cancellare le morosità pregresse dei residenti per aiutare chi è veramente in difficoltà". (Ren)