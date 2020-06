Campania: Mulé (FI), bene annullamento ordinanze Pentangelo e Cesaro ma c'è allarme giustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mulé ha aggiunto: “A Torre Annunziata non sono state osservate le regole di ortografia giudiziaria e ci troviamo davanti a un abuso enorme e un attentato consumato sul bene primario di ogni cittadino: la libertà. Nel caso di Pentangelo e Cesaro c’è anche l’aggravante della gogna mediatica e del grande risalto dato alla notizia da stampa e televisione visti i loro incarichi in Campania ed essendo rappresentanti del popolo in Parlamento". E dunque ha concluso: "Ci aspettiamo adesso che tutte le testate, a cominciare da quelle del servizio pubblico della Rai, diano pari risalto a questa novità. Insieme alla solidarietà a Pentangelo e Cesaro per aver ispirato la loro condotta alla sobrietà e alla fiducia nella giustizia nonostante lo tsunami che ha travolto le loro vite, rimane l’amarezza nel dover constatare ancora una volta come la vita di ognuno di noi possa essere sconvolta quando la giustizia diventa arbitrio”. (Ren)