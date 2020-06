Napoli: ciclo dei rifiuti, siglato protocollo d'intesa Comune-commissione parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Scambio di informazioni, supporto operativo nello svolgimento di attività di polizia giudiziaria, collaborazione in iniziative formative. Sono questi gli obiettivi principali dei due protocolli d'intesa tra la commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e illeciti ambientali ad esse correlati e, rispettivamente, il Comune e la Città metropolitana di Napoli". In una nota del Comune la notizia relativa alla firma dei protocolli sottoscritti oggi dal presidente Stefano Vignaroli e dal sindaco di Napoli e metropolitano Luigi de Magistris: "I protocolli permetteranno di avviare una collaborazione tra la commissione e le due istituzioni su diversi fronti. In primo luogo, le parti si impegnano per un fruttuoso scambio di informazioni concernenti le attività volte alla prevenzione e al contrasto degli illeciti nel settore del ciclo dei rifiuti e delle attività ad esso correlate. Le parti potranno inoltre richiedere vicendevolmente l'accesso a singoli atti non coperti da segreto". E ancora: "Grazie ai protocolli, le parti potranno anche collaborare per lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria. Nello specifico la Commissione, quando ritenga necessario eseguire d'iniziativa un'attività di polizia giudiziaria, potrà richiedere il supporto del corpo di polizia metropolitana e della polizia locale di Napoli. Inoltre nei protocolli le parti si impegnano a segnalare le reciproche iniziative formative organizzate nelle materie di interesse comune, favorendo la partecipazione e, se richiesta, la docenza di propri rappresentanti o collaboratori". (Ren)