Cuneo: Cirio scrive a Conte, sblocchi stallo che impedisce realizzazione variante di Demonte

- Sbloccare con urgenza lo stallo che impedisce la realizzazione della variante di Demonte (provincia di Cuneo): è l’obiettivo della lettera, firmata dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dall’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti Marco Gabusi, trasmessa nelle scorse ore al presidente del Consiglio Conte e ai Ministri all’Ambiente e ai Beni Culturali, Costa e Franceschini. “I cittadini di Demonte - si legge nella lettera - non possono più attendere che la loro salute sia messa quotidianamente a rischio dalla lentezza della burocrazia”. La realizzazione della variante, spiega in una nota la Regione, è fondamentale per decongestionare il traffico a cui è sottoposto da anni il centro abitato del comune cuneese, in cui quotidianamente transitano oltre 600 tir diretti allo stabilimento di imbottigliamento delle acque Sant’Anna. “L’insostenibile traffico di mezzi pesanti - scrivono il presidente Cirio e l’assessore Gabusi - crea una situazione non più sopportabile per gli abitanti di Demonte per i rischi di sicurezza e soprattutto di salute derivante dall’inquinamento di polveri sottili”. A bloccare la situazione, si legge nella nota, il parere discordante tra il Ministero dell’Ambiente, che ha dato via libera al progetto dell’Anas, e quello del Mibac che ha invece espresso parere contrario alla luce della presenza dei resti del Forte della Consolata. Data la divergenza tra Ministeri, l’iter di autorizzazione è passato a fine 2019 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che dopo un incontro avvenuto a dicembre avrebbe dovuto per legge esprimere un parere entro 30 giorni. (segue) (Rpi)