Regionali: Laboccetta (Polo Sud), basterà Tajani a fermare la corsa solitaria di Salvini?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se Matteo Salvini dovesse, per le prossime regionali, veramente rompere il fronte del centrodestra, a cominciare dalla Campania, ci troveremmo in presenza di un errore da matita blu". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Il leader leghista dalle nostre parti ha posto un veto odioso nei confronti di Stefano Caldoro - ha proseguito il presidente di Polo Sud - E da oltre 6 mesi sta bloccando in Campania il centrodestra che già da solo continua a farsi del male. Vedasi la battaglia della Carfagna contro Caldoro, la girandola dei nomi che qualche consigliere fraudolento spara all'impazzata. La debolezza del ceto dirigente campano. A questo aggiungasi il silenzio di Berlusconi sul tema. Basterà il supermoderato Tajani per fermare la probabile corsa in solitaria di un leader come Salvini che soffre pesantemente in questi tempi il fiato sul collo di una lanciatissima Giorgia Meloni?”, ha concluso Laboccetta. (Ren)