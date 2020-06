Scuola: assessore Fortini, unire tre prove scelta sbagliatissima di Azzolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non mi è piaciuto il comportamento della ministra Azzolina, troppe dichiarazioni e poca chiarezza". Lo ha detto Lucia Fortini, assessore all'Istruzione della Regione Campania in diretta a "Barba e capelli", trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio Crc. "Con gli studenti non si possono avere incertezze, altrimenti è meglio tacere - ha continuato Fortini - Spero che gli istituti scolastici riaprano il prima possibile, anche se credo si slitterà al 23 settembre. La scuola avrebbe dovuto essere una priorità per il Governo e invece non è stato così, questa situazione mi crea molta amarezza. Non si può affrontare un esame di Stato e sapere soltanto un mese prima quale sarà la commissione, la chiarezza era necessaria per gli studenti". "In una situazione già complicata a causa dell'emergenza Covid-19, rasserenare gli animi sarebbe stato fondamentale - ha concluso l'assessore regionale all'Istruzione - la scelta di unire le tre prove in un maxi colloquio? Sbagliatissimo". (Ren)