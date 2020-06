Sud: Nargi (Intesa Sanpaolo), possiamo essere motore di una crescita sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo può essere il motore di una crescita sostenibile ed inclusiva, e siamo convinti di poter dare un grande contributo in questa fase di emergenza che stiamo attraversando, in cui il mestiere della banca è messo a dura prova. Lo ha dichiarato Giuseppe Nargi, a capo della direzione regionale Sud di Intesa Sanpaolo, durante il webinar “La forza dell’innovazione per il rilancio del Mezzogiorno: la filiera farmaceutica di fronte alla sfida del Covid-19” organizzato oggi dal Centro studi Srm e da Farmindustria. Nel suo intervento, Nargi ha ribadito l’attenzione di Intesa Sanpaolo a “temi di inclusione, di sviluppo del capitale umano e di innovazione, oltre alla capacità di generare valore” attraverso il sostegno alla crescita. La promozione dello sviluppo delle capacità aziendali soprattutto al Sud, ha spiegato, rappresenta un punto “nodale” per Intesa Sanpaolo, alla luce anche della composizione del tessuto produttivo nazionale, caratterizzato da “pochi campioni e da una miriade di Pmi che spesso rischiano di non avere facilmente un accesso al credito o una valorizzazione della propria offerta”. (segue) (Ems)