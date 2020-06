Scuola: Cirio ai maturandi, il Piemonte è con voi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non sono con voi, ma la vostra emozione posso sentirla. Perché il giorno della Maturità è uno di quelli che si ricordano sulla pelle per tutta la vita". Inizia così il messaggio rivolto oggi ai maturandi dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "Posso solo dirvi fate un bel respiro e avanti - prosegue Cirio - . Perché di imparare non si finisce mai. Ce lo hanno ricordato questi mesi. Ce lo insegna da sempre la vita. Andare a scuola è la palestra che ci allena ad affrontare il presente e a costruire il domani. Per questo alla scuola bisogna pensare di più. Lo chiediamo innanzitutto al Governo. Se non riapre la scuola non riapre il futuro. Forza ragazzi. Il Piemonte è con voi”. (Rpi)