Puglia: Borraccino, in due settimane concessi più di 200 microprestiti

- “A meno di due settimane dalla pubblicazione, da parte della Regione Puglia, dell'avviso per il microprestito, possiamo ritenerci soddisfatti per l’andamento della misura da noi varata. Al momento abbiamo superato il tetto delle duecento concessioni. Per la precisione a oggi Puglia Sviluppo ha già adottato 219 determine di concessione delle agevolazioni per un importo pari a € 4.993.608,78". Lo ha riferito in una nota l'assessore regionale Mino Borraccino: "Le imprese ammesse a finanziamento sono, ad oggi, per la provincia di Bari 93 che beneficeranno di agevolazioni per € 2.198.84 1,35, per la provincia di Barletta-Andria-Trani sono 14 imprese ammesse per un importo di agevolazioni di € 360.806,43, per la provincia di Brindisi 28 imprese con € 625.417,00 di agevolazioni, per la provincia di Foggia 26 imprese con € 618.657,25 di agevolazioni, per la provincia di Lecce 43 imprese € 830.810,75, per la provincia di Taranto 15 imprese per un importo di € 359.076,00 in agevolazioni". Quindi ha concluso: "Ricordiamo che il bando straordinario è aperto, con una dotazione di 248 milioni di euro, e risponde all’esigenze di liquidità delle piccole aziende, startup, commercianti, artigiani,per garantire continua operatività aziendale, salvaguardia dell’occupazione in questa fase emergenziale".(Ren)