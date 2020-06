Agroalimentare: Centinaio (Lega), piano monitoraggio Xylella nel caos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piano di monitoraggio sulla Xylella nel caos, incomprensioni tra enti e ritardi, e nel frattempo danni e perdite allarmanti: governo, Regione e Pd sono responsabili di un immobilismo che sta distruggendo la filiera olivicola del territorio. Così in una nota il senatore della Lega ed ex ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio. “Sarebbe bastato concretizzare il mio decreto emergenza sulla Xylella, ma l'incapacità espressa dai politici di maggioranza, in Puglia, al governo, e in Europa, è imbarazzante: dovranno rendere conto agli agricoltori”, ha detto, sottolineando che l’agricoltura pugliese e italiana “non può pagare per l'inadeguatezza di questi personaggi, totalmente slegati dalle esigenze del settore”. (Com)