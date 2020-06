Sud: Nargi (Intesa Sanpaolo), possiamo essere motore di una crescita sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ribadendo quanto sia cruciale il tema dell’innovazione, Nargi ha sottolineato il ruolo delle università in questo campo, ricordando che Intesa Sanpaolo ha sottoscritto un accordo con l’università Federico II di Napoli per far nascere un nuovo hub innovazione. “Il nostro lavoro ci ha consentito di mettere in connessione tante aziende di diverse dimensioni, con l’obiettivo di promuovere il trasferimento delle competenze e delle capacità tecnologiche”, ha spiegato, sottolineando che “l’economia circolare rappresenta un pilastro strategico”. A conclusione del suo intervento, Nargi ha affermato che “un punto qualificante del nostro lavoro al Sud è quello di provare a sviluppare il tema delle Zes nel Mezzogiorno”. Ciò, ha spiegato, potrebbe contribuire allo sviluppo di nuove attività sostenibili. (Ems)