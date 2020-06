Napoli: Molteni (Lega), quartiere Vasto è fuori controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Napoli, quartiere Vasto fuori controllo: risse quotidiane tra extracomunitari, commercio abusivo in strada, prostituzione, vendita di alcolici a tutte le ore, polizia municipale sfinita e i residenti barricati in casa. La Lega denuncia con forza la totale mancanza di sicurezza in quella particolare area di Napoli, dove si concentra da anni un altissimo numero di cittadini immigrati, molti dei quali clandestini. Dalla "tolleranza zero" voluta da Matteo Salvini quando era al ministero dell'Interno, siamo passati alla sicurezza zero" . Lo ha affermato in una nota Nicola Molteni, commissario leghista in Campania: "Le donne e gli uomini delle forze dell'ordine fanno il possibile per tutelare le persone perbene ma i risultati non arrivano perché non c'è la volontà politica del sindaco De Magistris, del presidente della Regione De Luca e del ministro Lamorgese di intervenire con fermezza. Una follia parlare di abolire i decreti sicurezza, ad essere penalizzati sarebbero proprio i cittadini napoletani, abbandonati da uno governo assente".(Ren)