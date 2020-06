Cooperazione: dagli Emirati un aiuto a 1000 famiglie di Assisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno destinato una serie di aiuti a mille famiglie della città di Assisi (Pg). L’ambasciatore emiratino, Omar Obaid Al Shamsi ha compiuto oggi una visita nella città umbra per consegnare un sostanzioso contributo destinato ad aiutare 1000 famiglie bisognose le cui condizioni si sono aggravate in seguito all’emergenza sanitaria Covid-19. Un atto apprezzato dall’amministrazione comunale che proprio nel pieno dell’emergenza aveva istituito un Fondo ad hoc dove convogliare le risorse arrivate dal governo e quelle giunte dalla solidarietà di cittadini e associazioni. La donazione è stata ufficializzata qualche giorno fa con una lettera firmata dall’ambasciatore per conto di Sheikha Fatima Bint Mubarak Al Ketbi (presidente dell’Unione Generale delle Donne, presidente del Consiglio supremo della maternità e dell’infanzia e consorte del presidente emerito e padre fondatore degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan), che ha voluto, nel nome e nello spirito della fratellanza che unisce i due Paesi, devolvere una somma di denaro da utilizzare in acquisti di generi alimentari per le persone più povere e più deboli della città. Oggi alle 11 l’ambasciatore Omar Obaid Al Shamsi è stato accolto dal sindaco Stefania Proietti, insieme al vice sindaco Valter Stoppini e agli assessori Paggi, Pettirossi e Cavallucci, nella sede comunale di Santa Maria degli Angeli e qui l’amministrazione ha voluto ringraziare gli Emirati Arabi Uniti per la solidarietà espressa. Si è svolto poi un incontro con i componenti del Coc (Comitato operativo comunale) e con i rappresentanti della Caritas, della Protezione civile e della Croce Rossa, per uno scambio di opinioni e di informazioni circa la situazione economica che sta vivendo Assisi in seguito all’emergenza sanitaria. (Ren)