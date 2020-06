Piemonte: Caucino, per i centri estivi ricevute 634 richieste di finanziamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Svelato il bluff: i fondi regionali per i centri estivi erano solo un annuncio - ha dichiarato la consigliera Canalis - I Comuni e gli Enti di Terzo Settore si stanno facendo carico di spese molto superiori al passato, legate alla sanificazione, all’assunzione di educatori adulti e all’allestimento degli spazi in funzione delle nuove esigenze di distanziamento sociale e potranno contare solo sui fondi stanziati dal Governo nazionale e non su quelli della Regione, perchè l’assessore Caucino e Cirio li hanno promessi agli enti senza prima verificarne la disponibilità. Anzi, alle solite dichiarazioni roboanti, oggi si è aggiunta la tesi della presunta necessità di riprogrammare i 5 milioni di euro del Fondo Sociale europeo con il parere del Governo nazionale. A rimetterci saranno i bambini e i ragazzi piemontesi, i Comuni e tutti gli enti organizzatori dei centri estivi”. Durante i question time è stata data inoltre risposta alle interrogazioni della consigliera del M5S Francesca Frediani sulla riapertura della ferroviaria linea Pinerolo- Torre Pellice; di Ivano Martinetti (M5S) sul completamento dell'autostrada Cuneo – Asti; di Mauro Salizzoni (Pd) sulla bonifica area ex Fiat Avio del Parco della Salute di Torino e sull'ospedale unico dell'ASL TO5 e di Sean Sacco (M5S) sul potenziamento delle attività dei centri di salute mentale nell'area di competenza dell'ASL di Alessandria. (Rpi)