Corruzione: legali Cesaro, inchiesta ex Cirio, misura cautelare non poteva essere chiesta

- "L'ordinanza impugnata dal senatore Cesaro e ora annullata dal Tribunale del Riesame si sostanzia nel fatto che nei confronti del nostro assistito non doveva essere e non poteva essere né richiesta né emessa la misura cautelare". Lo hanno affermato gli avvocati Giovan Battista Vignola e Giuseppe De Angelis, legali del senatore Luigi Cesaro in relazione all'ordinanza della sezione del Riesame del Tribunale di Napoli che ha annullato nella serata di ieri l'ordinanza del 15 maggio 2020 del Gip del Tribunale di Torre Annunziata che disponeva la misura cautelare nei confronti del senatore Luigi Cesaro. "Si conferma ancora una volta che la condotta del senatore Cesaro è sempre stata ispirata alla correttezza e alla trasparenza dimostrando puntualmente in tutte le sedi la sua totale estraneità alle diverse vicende contestategli", hanno concluso gli avvocati del senatore Cesaro. (Ren)