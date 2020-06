Campania: De Siano (FI), Riesame annulla domiciliari a Cesaro e Pentangelo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Constatiamo con vivo compiacimento che il tribunale del Riesame ha annullato l'ordinanza restrittiva ai domiciliari nei confronti dei nostri parlamentari Luigi Cesaro e Antonio Pentangelo e che, in particolare, per il senatore Cesaro, tale ultima decisione va ad aggiungersi ad altre di analoga portata che nel corso di questi ultimi anni hanno ripetutamente affermato la sua estraneità alle contestazioni giudiziarie mossegli". Lo ha affermato il senatore Domenico De Siano coordinatore regionale campano di Forza Italia: "Da garantisti convinti ribadiamo la piena fiducia nella magistratura rimarcando come l'affermazione del principio di legalità coincida con l'affermazione del principio di democrazia". (Ren)