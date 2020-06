Napoli: De Maio (Agenzia Giovani), sosterremo iniziativa per capitale cultura 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo esprimere la nostra vicinanza all'iniziativa nata da un'idea di un giovane valoroso. È un esempio di cittadinanza attiva e di partecipazione politica che viene dal basso. Le istituzioni devono supportare a tutti i livelli questa campagna perché è dimostrazione concreta di impegno giovanile sul territorio". Lo ha dichiarato in una nota Domenico De Maio, direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, commentando la proposta di istituire Napoli quale capitale della cultura per il 2023 avanzata dall'imprenditore Davide D'Errico.(Ren)