Abruzzo: ambiente, presidente Sospiri su lavoro Commissione inchiesta su Bussi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bonifica del sito inquinato di Bolognano (Pe) "è urgente, improcrastinabile, e la regione Abruzzo metterà in campo tutti gli strumenti utili per fare massa critica con il governo nazionale e bloccare lo stancheggio e il temporeggiamento dei privati che da mesi continuano a impugnare, con ricorsi su ricorsi, le sentenze che pure hanno stabilito il loro obbligo al ripristino delle aree. Il tempo dell'attesa deve finire a tutela della salute dei cittadini". Lo ha ribadito il presidente del Consiglio della regione Abruzzo Lorenzo Sospiri che oggi ha preso parte al sopralluogo della Commissione d'inchiesta su Bussi, alla presenza, tra gli altri, dell'Arta (Agenzia regionale di tutela ambientale) con il neo-direttore Maurizio Dioniso, il sindaco di Bolognano, il Servizio gestione rifiuti della regione Abruzzo con l'ingegner Lorenzo Ballone e Augusto De Sanctis. "La Commissione sta doverosamente effettuando i sopralluoghi nelle varie aree comprese nel Sin nazionale, e comunque interessate dalla vicenda Solvay-Montedison-Montecatini - ha ricordato Sospiri -. La prima tappa è stata Bussi, oggi è stata la volta di Bolognano che, forse, è veramente una delle situazioni più gravi, preoccupanti e compromesse sotto il profilo ambientale, visto che in questo caso non si parla di inquinamento derivante dall'uso o dallo smaltimento di solventi, ma della presenza di scorie di produzione di materiali pesanti, come piombo, arsenico, rame che hanno pesantemente influito sulla qualità stessa delle acque". (segue) (Gru)