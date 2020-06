Cuneo: Cirio scrive a Conte, sblocchi stallo che impedisce realizzazione variante di Demonte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio durante quell’incontro - ricordano nella lettera Cirio e Gabusi - è stata la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri a rilevare espressamente “l’esigenza di intervenire sulla situazione esistente, in quanto non appare sostenibile la situazione di disagio e di pregiudizio degli abitanti del Comune di Demonte, sia sotto l’aspetto della sicurezza che della salute”. “Ad oggi però - continuano Presidente e Assessore - non è stato fatto nessun passo avanti, né sono pervenuti i pareri formali dei Ministeri interessati, senza i quali l’intera opera risulta bloccata”. Essendo state prodotte da Anas cinque diverse progettazioni con la volontà di garantire la tutela dei resti del Forte - spiegano ancora Cirio e Gabusi - “appare evidente, anche rispetto al quadro economico previsto per l’opera e gli anni trascorsi senza che nulla accadesse, che un eventuale diniego pregiudicherebbe la realizzazione della variante”. “Per questo motivo - concludono - siamo certi che la Presidenza del Consiglio vorrà dare una risposta tempestiva a un’esigenza improcrastinabile”. (Rpi)