Abruzzo: ambiente, ripresi oggi lavori Commissione regionale inchiesta su sito di Bussi

- Sono ripresi stamane con un sopralluogo nel sito della ex Montecatini di Piano D'Orta (Pe) i lavori della Commissione d'inchiesta regionale sul Sin (Sito interesse nazionale) di Bussi, presieduta dal consigliere Antonio Blasioli. Seduta speciale a cui hanno preso parte, oltre ai commissari, anche il presidente del Consiglio regionale, il neodirettore e i tecnici dell'Arta, il sindaco di Bolognano, il Servizio gestione rifiuti della regione Abruzzo, il presidente della provincia di Pescara, il comandante della Polizia provinciale e i rappresentanti della proprietà delle aree. "E' simbolico iniziare da quest'altro sito industriale che è parte del Sin - così il presidente Blasioli - con la speranza che la presa di coscienza dei commissari della situazione ancora irrisolta e delle attese che nutre, giustamente, la cittadinanza, possa avere una funzione propulsiva, visto che il nostro organismo non ha poteri di intervento diretto. Parliamo di un territorio con vocazione agro pastorale, che con Bussi, dal 1904 in poi è stato il polo industriale elettrochimico di riferimento per l'Abruzzo e in Italia, anche per la produzione bellica negli anni delle guerre. Siti simili per storia e vicende, accomunati anche dall'individuazione dello stesso soggetto inquinatore: che allo stato è Edison, nonché dal medesimo Sin e destino industriale, con la stessa e legittima aspirazione alla bonifica. Situazione ancora in stallo: per Piano d'Orta e le discariche nord di Bussi, è stato individuato il soggetto inquinatore, nella Edison, ma nel sito oggetto del sopralluogo, a fronte dell'ordinanza della Provincia dell'8 agosto 2015, il Ministero ha approvato il Piano operativo di bonifica (P.o.b.) limitatamente alla rimozione dei rifiuti di produzione, mentre da due anni l'analisi di rischio sanitario e ambientale viene osservato, ma non è stato ancora definito". (segue) (Gru)