Abruzzo: Consiglio provinciale Teramo approva bilancio preventivo 2020 pari a oltre 104 milioni di euro

- Il Consiglio provinciale di Teramo ha approvato a maggioranza il bilancio preventivo 2020 che pesa complessivamente 104.495.648 euro. Oltre 42 milioni le spese di investimento. Per l'edilizia pubblica, oltre la spesa per la manutenzione ordinaria, in bilancio ci sono 6 milioni e 700 mila euro (Liceo classico e Convitto Delfico, 2,9 milioni; Ipsia Marino, 1,5 milioni; Liceo scientifico Einstein, 1,3 milioni; Casa del mutilato: 90 mila; Liceo artistico Montauti: 1 milione) e quasi 20 milioni per la viabilità. Insieme al bilancio è stato approvato il piano occupazionale: 12 assunzioni nel 2020 comprensive di 2 dirigenti (uno amministrativo e un dirigente tecnico); 2 progressioni verticali e 1 trasformazione di contratto a tempo pieno: spesa prevista 627.845 mila euro. Quattro le assunzioni nel 2021: spesa prevista 114 mila euro. Non presenti in bilancio perché pubblicate in Gazzetta ufficiale fuori tempo massimo (il 18 maggio) i finanziamenti aggiuntivi del governo per la manutenzione delle strade: 516 mila euro per il 2020, 946 mila euro per il 2021; 2.366.00 per gli anni dal 2022 al 2025 (totale 8 milioni e 564 mila euro).(Gru)