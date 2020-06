Mafia: de Magistris, sistema criminale più forte che mai ai tempi del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Zagaria scarcerato per sbaglio, Carminati libero per scadenza termini, mafiosi al 41 bis che vanno ai domiciliari, centinaia di pericolosi criminali messi fuori dal carcere". Lo ha affermato in una nota il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. "Il sistema criminale ai tempi del coronavirus si è consolidato ed è più forte che mai - ha proseguito il sindaco - Che sta succedendo? Chi sta tradendo? Qual è la posta in gioco? Eppure con la propaganda l'obiettivo prioritario non è la lotta al crimine organizzato ma quello di colpevolizzare i cittadini. Lo Stato d'eccezione è quello che approfittando del contesto sociale, anche con lo strumento della strategia della tensione, comprime i diritti costituzionali per imporre l'abuso fondato sulla legalità formale", ha concluso de Magistris.(Ren)