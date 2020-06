Campania: Martusciello (FI), da giudici conferma correttezza di Cesaro e Pentangelo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi le buone notizie sono due. La prima è la conferma, qualora ce ne fosse stato bisogno, del corretto operato dei nostri parlamentari Cesaro e Pentangelo. La seconda è l'affermazione di un principio di legalità sancito da un collegio giudicante e non da un organismo di garanzia delle Camere". Lo ha affermato in una nota Fulvio Martusciello, europarlamentare di Forza Italia: "Un ottimo segnale per la democrazia in un Paese nel quale si può sempre continuare ad avere piena fiducia nella magistratura".(Ren)