Abruzzo: ambiente, presidente Sospiri su lavoro Commissione inchiesta su Bussi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo ha ricordato l'Arta, lo ha ricordato anche il primo cittadino - ha detto ancora il presidente del Consiglio regionale - che giustamente oggi rivolge il suo appello alla stessa Commissione e alla Regione affinché noi tutti si riesca a coinvolgere in maniera stringente ed economicamente concreta il ministero dell'Ambiente per giungere alla bonifica del sito, che non può più aspettare dopo oltre dieci anni. Non solo, perché a Bolognano si parla di una situazione anche più complicata per la presenza degli edifici storici della Montecatini, nell'ambito dell'ex impianto di produzione, sui quali pende anche l'ordinanza di demolizione del Comune, che però non è mai stata ottemperata. Il progetto per la bonifica del sito di Bolognano c'è, è già stato approvato dal Ministero prevedendo la rimozione di tutti i rifiuti e spetta oggi al Ministero chiudere il rimpallo con il privato che sta semplicemente ritardando e prendendo tempo usando l'arma dei ricorsi, ai danni dei cittadini. La regione Abruzzo - ha insistito Sospiri - ovviamente ha già acceso i riflettori sulla vicenda, e non intendiamo retrocedere di un passo: la bonifica è obbligatoria, non facoltativa, e soprattutto è urgente, specie dopo le ultime analisi del rischio, confermate dall'Arta con i rilievi dello scorso marzo-aprile 2020, e che ci dicono di premere sull'acceleratore della burocrazia". (Gru)