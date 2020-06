Abruzzo: Cgil provincia de L'Aquila, su lavoro ancora una volta a pagare sono le donne (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella nostra provincia scrivono i due sindacalisti - soprattutto nelle aree più interne con una forte tendenza allo spopolamento, nei primi 11 mesi del 2019 tra i 2.359 residenti persi, il saldo migratorio femminile ammontava al meno 355 contro quello maschile di meno 489. Per quanto inferiore, quel 355 non è un numero rassicurante, anzi dimostra ancora una volta che alle donne è difficile anche la mobilità sul territorio per cercare lavoro. Perché le donne continuano ad avere ancora l'onere della gestione familiare. E' chiaro, quindi, perché le donne, anche quelle che negli anni avevano ricavato lo spazio per un lavoro all'esterno, spesso come attività secondaria rispetto a quello svolto in famiglia, siano tornate ad essere inchiodate in casa per tutto il tempo dell'isolamento, mentre, alla graduale ripresa delle attività, si siano trovate nella difficile scelta di dover rinunciare al lavoro anche per mancanza di servizi dedicati all'infanzia e per il protrarsi della chiusura delle scuole". (segue) (Gru)