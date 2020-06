Abruzzo: Cgil provincia de L'Aquila, su lavoro ancora una volta a pagare sono le donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il segretario Cgil provincia de L'Aquila Francesco Marrelli e Miriam Del Biondo (Flc Cgil) l'occupazione femminile trova maggiormente limiti e definizioni nell'assenza endemica di politiche volte a favorire il lavoro delle donne che, come sappiamo non ha mai assunto, neanche nell'immaginario popolare, la dignità di quello dell'uomo. L'aspetto culturale di tale mancanza è chiaramente collegato alla difficoltà di coniugare le esigenze imposte da orari e luoghi di lavoro con quelle imposte dalla cura familiare a cui la donna, a differenza dell'uomo, non si può sottrarre. E questa difficile coniugazione non è assolutamente favorita dalla mancanza della rete di servizi sul nostro territorio. Basti pensare che dall'ultimo dato dell'Istat relativo all'anno 2017 solamente il 32,4 per cento dei comuni ha attivato servizi per l'infanzia sul totale dei comuni nella provincia aquilana e che solamente il 6,7 per cento dei bambini tra zero a tre anni hanno usufruito di servizi per l'infanzia nella corrispondente fascia di età. Anche qui l'emergenza per il Covid 19 ha fatto emergere criticità già esistenti e spesso sedimentate, sulle quali non si è mai intervenuti in maniera strutturale. Il lavoro femminile spesso è rimasto legato a professioni che hanno in sé il valore della cura. Dalla scuola alle professioni sanitarie ed assistenziali. Le donne hanno potuto scegliere, quando hanno potuto, solo lavori che non le tenessero a lungo fuori casa, se non lavoretti che spesso servono a portare in famiglia un contributo economico, ma non a far crescere l'identità della lavoratrice. Oggi la drammaticità di problemi culturali e di conseguenza economici e sociali mai affrontati emerge perché appare chiaro come la mancanza di servizi per l'infanzia rischia di impedire il lavoro della donna, il cui posto all'interno della famiglia, luogo per eccellenza della stereotipia dei ruoli, non è mai stato messo in discussione. (segue) (Gru)