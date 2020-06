Sicilia: Mit, incontro De Micheli-Provenzano con Musumeci, più aerei, riqualificazione strade e Alta velocità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il ministro Provenzano ha posto l'esigenza di affrontare sul piano strategico le diverse urgenze infrastrutturali della Sicilia, con una chiara assunzione di responsabilità da parte di tutti i livelli di governo, nello spirito di una leale collaborazione istituzionale, i cui frutti devono essere tangibili sul miglioramento della mobilità dei siciliani, anche per contrastare gli effetti della crisi economica e sociale che rischia di abbattersi sull'isola. La ministra De Micheli ha ricordato i recenti stanziamenti del Mit alle Province per la riqualificazione della rete viaria di competenza e chiesto ai rappresentanti della Regione Sicilia di inviare un elenco con le opere prioritarie e i relativi costi: l'obiettivo è reperire le risorse necessarie per dare copertura a una prima corposa tranche di interventi da attuare.