Napoli: Lanzotti (FI), de Magistris prenda distanze da assessore De Maio che protesta contro polizia

- "Prima contro gli ebrei, adesso contro la polizia. Non ho parole: il sindaco di Napoli prenda ufficialmente le distanze dall'assessore De Maio e dalla sua partecipazione (a questo punto ci auguriamo a titolo personale) alla manifestazione di protesta organizzata dai centri sociali napoletani contro la polizia". Lo ha affermato il coordinatore cittadino di Forza Italia di Napoli, capogruppo di Forza Italia al Comune di Napoli Stanislao Lanzotti: "Da un assessore comunale, che mai come in questa occasione ha mostrato uno scarsissimo senso di responsabilità istituzionale e davvero poco rispetto per le istituzioni stesse, ci saremmo attesi al più un tentativo di mediazione, visto anche il clima sociale di questi tempi. E' chiaro che alla prima seduta utile presenteremo a de Magistris e all'aula un ordine del giorno per stigmatizzare quanto accaduto".(Ren)