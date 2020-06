Trasporto aereo: Solinas a sindacati su Air Italy, vertenza nazionale, tutelare professionalità in contesto rilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riteniamo che la 'newco' in via di costituzione debba tenere in considerazione un piano industriale coerente che valorizzi sia i collegamenti di medio e lungo raggio sia quelli di corto raggio che mettano al centro la nostra Isola e la continuità territoriale", ha puntualizzato il presidente - rassicurando i rappresentanti sindacali sull'attenzione della Regione alla vertenza - che ha sottolineato come "in questo ambito specifico riteniamo che un ramo della nuova azienda o una divisione possa adempiere alla mission di una compagnia 'regional' che potrà valorizzare al meglio le professionalità presenti sia nella vecchia Alitalia sia in Air Italy salvaguardando il know-how e i livelli occupazionali nei territori della Gallura e della Lombardia". (Com)