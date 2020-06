Abruzzo: Cgil provincia de L'Aquila, su lavoro ancora una volta a pagare sono le donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La drammatica situazione occupazionale verificatasi per l'emergenza sanitaria rischia di aggravare la condizione di estrema fragilità del nostro territorio provinciale. I dati dell'Istat relativi all'anno 2019, pur consegnandoci un quadro in lieve ripresa rispetto all'anno precedente, ci fanno temere seriamente per la tenuta economica ed occupazionale della nostra provincia. Tale condizione di particolare vulnerabilità riguarda maggiormente alcune categorie di lavoratori, e nello specifico i giovani e le donne. Al 2019 risultano in cerca di occupazione circa 12.000 persone, di cui il 60 per cento uomini ed il 40 per cento donne; il tasso di disoccupazione maschile è pari al 9,3 per cento, quello femminile al 9,7 per cento, con un tasso di occupazione nella corrispondente classe di età del 48,8 per cento per le donne e del 67,6 per cento per gli uomini. Il tasso totale di attività per le donne è pari al 54,4 per cento, mentre è del 74,5 per cento quello per gli uomini. La situazione diviene di particolare rilevanza quando andiamo ad analizzare il dato sulla disoccupazione giovanile che si attesta per gli uomini al 16,9 per cento e per le donne al 28,6 per cento. In questo momento è fortemente a rischio la possibilità di rilancio occupazionale per giovani e donne. Queste ultime sono ancora più danneggiate dagli eventi recenti legati al coronavirus poiché carenza di servizi, contrazione dei livelli occupazionali, tipologie di lavoro e bassi salari incidono negativamente non solo sul rilancio, ma addirittura sul mantenimento della loro condizione occupazionale. (segue) (Gru)