Abruzzo: Cgil provincia de L'Aquila, su lavoro ancora una volta a pagare sono le donne (4)

- A tal proposito, ricordiamo che il segmento integrato 0-6 disciplinato dal decreto legge 65 del 2017, oltre al rischio che la scuola dell'Infanzia fosse inclusa nei servizi perdendo la sua dignità di sistema di istruzione, ragione per cui come organizzazione sindacale avevamo espresso forti dubbi, prevedeva da parte degli Enti locali una concertazione con gli Uffici scolastici ed anche la stipula di convenzioni per la gestione e la creazione di nidi e micro-nidi, sezioni primavera e servizi integrativi (i famosi centri gioco o i centri di educazione familiare di cui oggi si fa un gran parlare). A distanza di tre anni non ci risulta che siano state avviate azioni in questa direzione nella nostra provincia o altre misure, a nostro avviso doverose, che possano portare a soluzioni che favoriscano una piena occupazione femminile senza mettere le donne nella condizione di dover rinunciare alla maternità o di dover sacrificare l'occupazione.In questo ultimo periodo di isolamento, insieme ai figlie e le figlie le madri sono state risucchiate in casa perché la riproduzione, così come la cura, sono ancora responsabilità prevalentemente femminili. In questo periodo corriamo il rischio che il diritto all'istruzione e alla socialità dei figli e delle figlie diventino alternativi al riconoscimento dei diritti delle lavoratrici. Così come la scuola, al cui rientro è legato il ritorno al lavoro delle madri e non dei padri rischi di essere identificata con una sorta di generale ludoteca dove posteggiare i figli per permettere alle madri di andare a lavorare. No, non ci siamo. Se questo è il momento di ripensare il lavoro - concludono i sindacalisti della Cgil - è chiaro che va rivendicata, anche sul nostro territorio una seria politica di welfare che permetta attraverso la creazione di reti di servizi la piena realizzazione della lavoratrice e vada nella direzione di un cambio culturale dell'idea di cura familiare e filiale che liberi la donna madre e lavoratrice da un giogo millenario". (Gru)