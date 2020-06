Napoli: Clemente, locali all'asta, così valorizziamo Scampia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stati pubblicati sul sito web del consiglio nazionale del notariato, nella sezione dedicata alla Rete aste notarili (Ran), due avvisi di asta Pubblica relativi a due locali commerciali ubicati in via Antonio Labriola a Napoli, rispettivamente di 76 mq e di 155 mq. Nei prossimi giorni saranno pubblicati gli avvisi relativi ad altri locali commerciali nella stessa zona". Lo ha reso noto il Comune di Napoli. L'assessore Alessandra Clemente ha spiegato: ""Obiettivo dell'amministrazione è valorizzare fortemente il quartiere di Scampia, anche attraverso la vendita dei nuovi locali commerciali, realizzati nell'ambito dell'appalto per la costruzione dei 64 alloggi a Scampia, finanziato con l'accordo di programma per la riqualificazione di Scampia, affinchè possano dare maggiore impulso a socialità e vivibilità dell'area. L'area patrimonio del Comune di Napoli e la nostra partecipata Napoli Servizi stanno lavorando per quest'obiettivo e le aste pubblicate ed in corso di pubblicazione rappresentano l'azione di valorizzazione del nostro patrimonio immobiliare che in questo momento storico più che mai diventa un asset strategico per la ripartenza positiva della città".(Ren)