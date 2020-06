Campania: Mibact, domani riaprono gli appartamenti reali della Reggia di Caserta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proseguono le aperture dei musei, parchi archeologici, archivi e biblioteche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Domani riapriranno gli appartamenti reali della Reggia di Caserta, il museo nazionale Romano – Palazzo Massimo e palazzo Altemps, il museo nazionale del palazzo di Venezia a Roma e il museo archeologico Nazionale di Vulci". Lo ha riferito il Mibact in una nota: "Oggi invece hanno riaperto il museo archeologico nazionale di Cagliari, l’area archeologica di Monte d’Accoddi a Sassari e il museo archeologico nazionale e l’area archeologica di Sperlonga. Orari e modalità di apertura sono verificabili sui siti internet dei singoli istituti culturali". (Ren)