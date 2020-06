Campania: Molteni (Lega), al lavoro per rilancio Casertano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è svolta nel pomeriggio, alla presenza del segretario regionale Nicola Molteni, una riunione con i vertici casertani della Lega. Sul tavolo della discussione l'organizzazione della campagna elettorale, il programma per le regionali, le elezioni amministrative, la valutazione delle candidature e la questione dei disordini presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere (Ce)". Lo ha reso noto la Lega: "Un confronto che ha visto la partecipazione del coordinatore provinciale Salvatore Mastronianni, l'eurodeputato Valentino Grant e il consigliere regionale Gianpiero Zinzi". Molteni ha spiegato: "Stiamo valutando nomi, idee e proposte per un campagna elettorale alle porte che vedrà la Lega protagonista del rilancio dei territori della provincia di Caserta. Unanime e ferma la condanna dei disordini nella struttura penitenziaria di Santa Maria Capua Vetere. A breve faremo visita con una delegazione della Lega per portare la nostra vicinanza agli agenti aggrediti e per capire quali interventi si renderanno necessari". (Ren)