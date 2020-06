Napoli: Dema, scontri piazza Bellini frutto di politiche securitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo con sollievo la notizia della scarcerazione delle tre persone arrestate la sera del 14 giugno a piazza Bellini a Napoli". Così il movimento Dema in una nota stampa. "Quanto accaduto non nasce a caso. È il frutto di un clima di tensione generato in questi mesi dal richiamo a politiche securitarie, che criminalizzano la ripresa della vita della città e di cui sono vittime gli individui e le collettività, con le stesse Forze dell'ordine che si trovano a dover gestire campi di azione diversi e imprevedibili. Abbiamo assistito, già prima della Fase 2, a toni intrisi di aggressività e criminalizzazione di comportamenti individuali. A minacce di durature sospensioni delle libertà costituzionali, propagandate come stato di eccezione. Ancora, abbiamo assistito, durante la Fase 2, a un continuo e insistente richiamo a politiche di repressione e alla costruzione di un brutto clima in città. A ordinanze e decreti tesi a sopraffare l'autonomia comunale nella gestione del territorio. Dai mercati ai parchi cittadini, dalle strade alle piazze e alle aree sportive, dai locali commerciali alle unità di vicinato, dagli studi professionali fino agli ambulatori medici. Intervenendo su ciò che dovrebbe garantire la ripresa della vita in città a colpi di limitazioni e di divieti, basati prevalentemente sulla costruzione di un clima da caccia al 'colpevole'. A questa politica si sono accodati strumenti di propaganda mediatica che hanno riportato tutto nei termini di una campagna che si è concentrata sulla 'movida'. Ma non è la 'movida' il tema, nella ormai Fase 3, quanto, piuttosto, la ripresa della città. La vita di una città complessa e piena di sofferenze ed energie. Una città vulcanica che appare essere anche di questi tempi una grande pentola a pressione con il rischio di una esplosione incontrollata. Il tema è la ripartenza, dopo aver assistito a un tracollo economico, a un'interruzione dei flussi turistici, a un indebolimento complessivo delle fasce sociali". (segue) (Ren)