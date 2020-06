Napoli: Dema, scontri piazza Bellini frutto di politiche securitarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dema quindi ritiene che "tutti oggi debbano collaborare alla rinascita della città, evitando inutili conflitti e facendo, anzi, della crisi sociale un'opportunità di rilancio per una società più giusta e con minori disuguaglianze. Napoli ha mostrato la sua parte migliore nella dimensione collettiva, nel fermento culturale, nell'incremento del turismo, nei riconoscimenti internazionali, nella mescolanza delle anime che l'hanno attraversata, nell'esser diventata set esclusivo di produzioni cinematografiche per la sua bellezza e vitalità, nei giovani che non sono i colpevoli nella crisi ma la grande risorsa di Napoli. Il brutto clima dei giorni scorsi è la causa principale di quanto accaduto la sera del 14 giugno. È l'immagine del lanciafiamme contro la vitalità della città. Le istituzioni tutte si devono far carico di questo clima". Infine il movimento Dema auspica che "si faccia quanto prima chiarezza sull'accaduto". Confida "nell'equilibrio della magistratura e che questo clima, frutto di una politica del lanciafiamme, cessi quanto prima. Riteniamo sbagliate e pericolose le decisioni di restringere gli spazi di agibilità della nostra città, così come siamo preoccupati di un clima di contrapposizione tra cittadini e forze di polizia che invece insieme devono affrontare un periodo così difficile nel bene comune della nostra città", ha concluso. (Ren)