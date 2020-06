Napoli: Daniele (Pd), a Volla alloggi in area industriale, a rischio salute cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come evidenziato dal Pd Volla, si è autorizzata la costruzione di 175 alloggi nell'area industriale adiacente alla ex Sacelit, la fabbrica dei veleni nota per la produzione di amianto e collegata a molte cause di tumore, in maniera assolutamente sconsiderata e priva di qualsiasi tutela per i cittadini e per i futuri e ignari nuovi residenti". Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Campania Gianluca Daniele, che prosegue: "Credo che l'azione di protesta, portata avanti dal locale Pd e che io sostengo e condivido, insieme alla richiesta di chiarimenti, indirizzata al sindaco, siano assolutamente mosse da responsabilità nei confronti dei cittadini di Volla e dall'attenzione che tutti dovrebbero avere per la loro salute. Penso, inoltre, che le istituzioni territoriali e regionali debbano, ognuna per la propria competenza, intervenire affinché quell'area non possa essere utilizzata a scopo residenziale, fino a quando la salute dei cittadini ne potrebbe venire lesa". "A tal proposito – ha concluso il consigliere - ho già sollecitato l'assessorato competente ad intervenire per le opportune verifiche". (Ren)