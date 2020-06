Campania: De Siano (FI), Beneduce si dimetta da ufficio presidenza consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il consigliere Beneduce rassegni le dimissioni dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale della Campania, dimostri che la sua adesione alla maggioranza di centrosinistra è dettata da ragioni esclusivamente politiche. Testimoni concretamente di non essere attaccata alle poltrone". Lo ha affermato in una nota il senatore Domenico De Siano, coordinatore regionale campano di Forza Italia: "La sua permanenza anche di un solo altro giorno nell'organismo che più di ogni altro è deputato alla tutela delle opposizioni è l'espressione di un visione antidemocratica e costituisce una palese violazione del corretto assetto istituzionale della massima assemblea legislativa campana e delle più elementari regole democratiche". Quindi De Siano ha concluso: "Dia prova dunque di voler rispettare le regole del dialogo democratico e, come già chiesto dai capigruppo del centrodestra, rassegni immediatamente le dimissioni". (Ren)