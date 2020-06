Napoli: il prefetto Valentini fa visita all'istituto penale minorile di Nisida (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora: "Il prefetto, nel corso della visita, ha potuto apprezzare l’impegno dell’equipe che opera presso la struttura, diretto alla diffusione della pratica dell’ergoterapia con l’obiettivo dell’insegnamento di vari mestieri ai ragazzi presenti nell’Istituto penale. In particolare sono stati mostrati al Prefetto gli attrezzati laboratori di pasticceria e cucina, ceramica, arte presepiale ed edile. Non meno importante, la diffusione di diverse pratiche sportive e la promozione di progetti psico-socio-educativi anche volti al dialogo interreligioso". Infine la conclusione: "Le attività educative poste in essere innescano percorsi di cambiamento e generano importanti processi positivi, rappresentando uno stimolo al riscatto personale e al reinserimento nella società dei giovani presenti a Nisida". (Ren)