Piemonte: affidi, associazioni chiedono tavolo con la Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Tedesco dell’Associazione famiglie comunità ha illustrato il lungo iter cui è chiamato a sottoporsi chi intenda costituire una famiglia comunità e ha spiegato come siano “assai pochi i casi in cui il minore viene allontanato dalla famiglia d’origine per motivi esclusivamente economici, mentre sono in aumento quelli dovuti a problemi di tipo psichiatrico, di dipendenza da alcol o da gioco d’azzardo”. Tino Zampogna e Gabriele Tessiore dell’Associazione famiglie numerose hanno espresso la convinzione che “le comunità di accoglienza dovrebbero rappresentare per i minori una situazione il più possibile temporanea in attesa di essere accolti in una casa famiglia o in una famiglia affidataria”. Elio Biasi e Dani Gagno del Gruppo volontari per l’affidamento e l’adozione hanno messo l’accento sulla necessità di creare reti capaci di fornire sostegno e aiuto a chi è in difficoltà. “Quello che emerge in modo molto chiaro - ha sottolineato Monica Canalis (Pd), ponendo una serie di quesiti - è lo spirito di gratuità, di puro volontariato con cui tutti voi svolgete questo importante servizio che si aggiunge al vostro lavoro e alla cura che avete per i vostri figli”. “Ci mettete di fronte a uno spaccato di grande affetto, amore e sacrifici – ha sottolineato Silvio Magliano (Moderati), presentando altri quesiti -. Aprendo le porte di casa vostra prendete su di voi tutto il mistero che porta dentro un bimbo o una bimba che ha subito o assistito a trattamenti o ad atti lesivi della dignità”. Francesca Frediani (M5s), infine, ha avuto la rassicurazione del vicepresidente Cane che le richieste e le riflessioni delle associazioni verranno comunicate alla Giunta regionale. (Rpi)