Abruzzo: Wwf chiede maggiore attenzione al patrimonio verde per il bene di tutti

- La pandemia da Covid-19, con la quale buona parte dell'umanità è tuttora costretta a fare i conti, non ci ha insegnato proprio nulla: mentre la task-force di Colao assurdamente considera l'ambiente nella stessa voce delle infrastrutture, anche qui in Abruzzo nel nostro piccolo continuiamo a far danno. Proprio in questi giorni ci viene segnalata la notizia del taglio di una dozzina di conifere a Manoppello vicino a un luogo simbolo come la Basilica del Volto Santo, a quanto pare per far spazio a dei tavolini per non ridurre la capienza di una struttura ricettiva. Tra l'altro in un periodo dell'anno nel quale è ancora in corso la riproduzione di decine di specie di uccelli che stanno in questi giorni svezzando i loro piccoli. Un danno che si aggiunge a quello già gravissimo di sacrificare alberi per interessi economici, proprio in un luogo che dovrebbe richiamare l'esigenza anche morale di tutela del Creato così spesso ricordata nelle parole di Papa Francesco. Il Wwf invita a ripensarci: quello che sta accadendo avrebbe dovuto insegnarci che più deturpiamo la natura peggio è anche per noi. (segue) (Gru)