Sicilia: Mit, incontro De Micheli-Provenzano con Musumeci, più aerei, riqualificazione strade e Alta velocità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontro dedicato alle infrastrutture siciliane e ai collegamenti aerei con l'isola, quello che si è tenuto al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tra la ministra Paola De Micheli, il ministro del Sud e della Coesione territoriale Giuseppe Provenzano e il presidente della regione Sicilia Nello Musumeci. La ministra De Micheli - riferisce una nota del Mit - ha spiegato di voler affrontare con rapidità il tema della piena ripresa del trasporto aereo nello scenario del dopo emergenza sanitaria, attraverso la convocazione di un apposito tavolo con Enac e le compagnie aeree nazionali attive nei collegamenti con la Sicilia, per definire una programmazione di voli in grado di soddisfare la ripresa della domanda di mobilità nei principali scali e con le isole minori. Quanto all'aeroporto di Trapani Birgi, la ministra ha affermato che la società aeroportuale ha chiesto la riapertura dello scalo nella giornata di ieri e rispetto al ripristino di un volo quotidiano Alitalia con Roma, è in corso la valutazione da parte dell'amministrazione straordinaria della compagnia di bandiera. (segue) (Com)