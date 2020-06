Napoli: Massimo (Usip), a piazza Bellini atto di violenza contro le forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ennesimo atto di violenza contro le forze dell'ordine, uomini e donne in divisa che quotidianamente tutelano la collettività e le istituzioni". Lo ha dichiarato il segretario generale Usip Napoli Roberto Massimo: "Stigmatizzo tali comportamenti e contestualmente chiedo ai cittadini di mostrare la loro vicinanza a questi poliziotti aggrediti ed insultati, prendendo pubblicamente le distanze, da coloro che minano la quiete e la sicurezza degli abitanti ivi residenti". E ancora: "Dalla politica invece, pretendiamo una presa di posizione netta ed inequivocabile, poiché è inconcepibile che dinanzi a tanta violenza e poco senso civico, ci sia un assordante silenzio dei partiti politici, nessuna solidarietà e sostegno per i colleghi feriti. Siamo pronti come sindacato a mobilitare la categoria, se le istituzioni ed i partiti non facessero, nell'immediato, la loro parte. Quest'ultimi, scommetto, pronti e ben presenti alle prossime elezioni regionali per raccogliere un pugno di voti".(Ren)