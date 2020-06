Napoli: Presutto (M5s), de Magistris su arresti piazza Bellini scelga centri sociali o istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Eleonora de Majo, assessore alla Cultura del Comune di Napoli ed Egidio Giordano, assessore alla terza municipalità di Napoli, hanno aperto il corteo dei centri sociali per richiedere la scarcerazione dei tre attivisti che si sono opposti al fermo della Polizia domenica sera in piazza Bellini". Così il senatore napoletano Vincenzo Presutto del Movimento 5 stelle sugli arresti di piazza Bellini a Napoli. "I tre ragazzi di Insurgencia - ha proseguito Presutto - alla richiesta di esibire un documento di riconoscimento fatta dagli agenti hanno risposto inveendo contro la polizia invitando alla sommossa i presenti. Nel parapiglia nato durante il fermo sono rimasti feriti un funzionario di polizia e 11 agenti (come da referto in ospedale). In queste ore l'assessore de Majo ha preso inequivocabilmente la difesa dei tre, definendoli fratelli, accusando la polizia di abuso di potere. Io, invece, esprimo la mia piena solidarietà alle Forze di Polizia e invito il sindaco di Napoli Luigi de Magistris a prendere le distanze dal suo assessore che incita alle reazioni contro le Forze dell'Ordine. De Magistris scelga da che parte stare: con i centri sociali o dalla parte delle istituzioni", ha concluso il senatore del Movimento 5 stelle. (Ren)